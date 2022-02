Trasporti: Cgil, su Atac occorre nuova gestione aziendale, da Gualtieri poco coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci aspettavamo più coraggio dalla proposta del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, relativa al nuovo quadro apicale di Atac, oggi illustrata alle commissioni capitoline congiunte bilancio e Mobilità, che hanno espresso parere favorevole. Una proposta che risponde solo in parte alle nostre richieste di attuare, per il trasporto locale romano, un profondo cambio di passo". Lo dichiarano, in una nota, la Cgil Roma e Lazio e la Filt Cgil Roma e Lazio. "Il nostro auspicio - continua il sindacato - era piuttosto un totale rinnovamento dei vertici della società capitolina che potesse segnare una discontinuità rispetto al passato". (segue) (Com)