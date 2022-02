Trasporti: Cgil, su Atac occorre nuova gestione aziendale, da Gualtieri poco coraggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In ogni modo la nuova governance ha davanti a sé un compito arduo: quello di rilanciare un nuovo modello di trasporto pubblico locale gestito da una società pubblica, solida e con progetti ambiziosi miranti non solo al risanamento ma anche ad un rilancio, grazie anche alle opportunità fornite dai nuovi fondi ed investimenti in arrivo dal Pnrr", prosegue la nota dei sindacati. "Ci attendiamo comunque un ulteriore ed irrinunciabile impegno ovvero una rivisitazione delle linee di comando, della struttura organizzativa dei quadri intermedi, rilevanti ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi aziendali. Ci auguriamo che si riuscirà a trovare con nuova gestione aziendale una corretta interlocuzione per la definizione di un nuovo modello di relazioni industriali fondate sulla partecipazione e sul coinvolgimento di tutti gli attori contribuendo ad attuare un piano industriale fondato su principi condivisibili", concludono. (Com)