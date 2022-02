Vaccino: Cecchetti (Lega), Pd lombardo strumentalizza figlia di Salvini per polemica insensata, chieda scusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso basta. Non è accettabile la miseria politica del Partito democratico lombardo che con il suo segretario regionale Vinicio Peluffo attacca Matteo Salvini per una questione assolutamente personale e familiare, ovvero la decisione, assunta da altri milioni di famiglie italiane, da due famiglie italiane su tre, dal 65 per cento dei genitori, di non vaccinare la figlia piccola”. Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. “Per Peluffo e per il Pd - prosegue Cecchetti - questa scelta personale sarebbe un messaggio pro no vax per boicottare la campagna vaccinale? Il Pd che si attacca ai bambini e attacca milioni di papà e mamme italiane è veramente caduto al suo livello più basso. Per questa polemica insensata e infondata il Pd dovrebbe chiedere scusa: da un punto di vista etico e morale si tratta di bassezza immane. Enrico Letta non ha nulla da dire a riguardo?". (Com)