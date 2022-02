Energia: Tajani, serve intervento europeo con rafforzamento stoccaggi e appalti volontari congiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea deve affrontare la crisi energetica anche con il rafforzamento degli stoccaggi e la realizzazione di appalti volontari congiunti per fare acquisti di gas. Lo ha detto il coordinatore nazionale ed eurodeputato di Forza Italia, Antonio Tajani, incontrando la stampa a Bruxelles. "La lotta al caro bollette rimane una priorità. Abbiamo chiesto al governo un intervento economico importante e l'azione di Forza Italia credo stia ottenendo dei risultati positivi", ha detto Tajani. "Ma non è sufficiente quello che si fa a livello nazionale, bisogna intervenire anche a livello europeo. Come deputati europei chiediamo alla Commissione di continuare a lavorare sulla lotta alla crisi energetica magari con l'utilizzo di un rafforzamento degli stoccaggi, con la realizzazione anche di appalti volontari congiunti che permettano di fare acquisti di gas e di avere delle riserve importanti per i Paesi dell'Ue", ha spiegato Tajani. (segue) (Beb)