Vietnam-Cina: ambasciatore Pechino, pronti a promuovere rapporto bilaterale

- La Cina lavorerà con il Vietnam per "approfondire la cooperazione strategica, tutelare i rispettivi interessi e promuovere il rapporto bilaterale". Lo ha dichiarato l'ambasciatore cinese a Hanoi, Xiong Bo, in un'intervista concessa all'agenzia di stampa vietnamita "Vna". A dispetto della pandemia di Covid-19, ha osservato Xiong, il partenariato strategico globale Cina-Vietnam ha compiuto "grandi progressi" in vari settori. Le parti, ad esempio, hanno rafforzato la cooperazione sanitaria favorendo lo scambio di esperienze in ambito pandemico e hanno istituito meccanismi di coordinamento congiunto per la prevenzione delle malattie presso le aree di confine. La Cina, inoltre, ha contribuito attivamente alla campagna vaccinale del Vietnam con 5,2 milioni di dosi di immunizzante. Sempre nel 2021, Pechino e Hanoi hanno incrementato i commerci bilaterali del 19 per cento, registrando un valore dell'import-export di oltre 230 miliardi di dollari. La Cina non intende abbassare la guardia nel 2022 ed è pronta a lavorare con la controparte per "garantire la stabilità delle catene d'approvvigionamento" e sfruttare i vantaggi della "connettività stradale e marittima", ha sottolineato Xiong. (segue) (Fim)