Vietnam-Cina: ambasciatore Pechino, pronti a promuovere rapporto bilaterale (2)

- Le dichiarazioni dell'ambasciatore si inseriscono nel solco della conversazione telefonica intrattenuta dai primi ministri di Cina e Vietnam, Li Keqiang e Pham Minh Chinh, lo scorso gennaio. Le parti hanno valutato i risultati del rapporto bilaterale e sondato ipotetiche strategie per consolidare l'intesa commerciale. Entrambi si sono detti pronte a lavorare per aumentare la comunicazione strategica e rafforzare la fiducia politica, ricorrendo al dialogo nella gestione delle controversie. Cina e Vietnam consolideranno la cooperazione su vari fronti, in primis quello sanitario. Non meno importanti i commerci, che saranno promossi attraverso maggiori investimenti e un più solido coordinamento all'interno del Partenariato economico globale regionale (Rcep), l'accordo di libero scambio siglato dai due Paesi con altre 13 economie dell'Asia-Pacifico. (Fim)