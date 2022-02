Pnrr: Mura (Pd), da Orlando utile schiettezza su impatto territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il quadro d'attuazione del Pnrr tracciato dal ministro Orlando è articolato e sfidante per il Governo e per il Parlamento ma la sua realizzazione è decisiva per far uscire il Paese da una situazione di strutturale arretratezza e squilibrio. Nell'ambito di una serie di azioni impostate e di obiettivi, dalle politiche attive alla formazione all'occupabilità femminile, appare utile la schiettezza con cui il ministro ha prospettato le difficoltà che si possono formare nella fase di 'atterraggio' del Pnrr negli Enti locali e nelle Regioni. Dobbiamo essere allertati per tempo sui problemi da prevenire anziché da fronteggiare a lavori in corso". Lo ha affermato la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), a margine dell'audizione del ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La parlamentare, relativamente alla sicurezza sul lavoro, ha rilevato che "l'introduzione del Durc di congruità in edilizia è buona prassi che potrebbe essere esportata anche in altri settori produttivi più fragili", mentre ha valutato "molto interessante la proposta del ministro di condizionare il superbonus alla regolarità di imprese e cantieri anziché – ha puntualizzato Mura - azzopparlo con altre clausole come quella della unica cessione del credito che rischiano di metterne in discussione gli impatti positivi sulla ripresa economica". (Rin)