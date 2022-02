Bergamo: Violi (M5s), Montesano insulta la memoria, Ordine dei giornalisti intervenga con radiazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un’offesa che la città di Bergamo e la Lombardia tutta non possono accettare. Un commento che insulta la memoria, risveglia il dolore e mortifica la storia. Informare è un valore alto tanto quanto i valori che il giornalista di 'Libero' ha voluto offendere attraverso il suo tweet". Lo afferma il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Dario Violi, commentando il tweet postato dal giornalista di “Libero” Tommaso Montesano. "L’immediato provvedimento di sospensione da parte del direttore Sallusti non basta - commenta Violi - ho chiesto che l’Ordine dei giornalisti intervenga al più presto, a tutela della deontologia professionale propria dell’intera categoria, avviando la procedura di radiazione per Montesano. La professione del giornalista non può essere umiliata per un follower in più, esattamente come la memoria, il dolore e la storia di noi bergamaschi". (Com)