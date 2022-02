Energia: Crippa-Chiazzese (M5s), subito nuovi interventi, aprire confronto tra governo e Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non si può abbassare la guardia contro il caro bollette. Abbiamo raccolto le testimonianze di piccole e medie imprese in difficoltà, di aziende costrette a fermarsi per l'esorbitante aumento dei costi di produzione. Una situazione ormai insostenibile, anche perché le problematiche del sistema produttivo finiscono inevitabilmente per pesare sui bilanci delle famiglie”. Lo affermano i deputati del Movimento cinque stelle Davide Crippa, capogruppo pentastellato a Montecitorio, e Giuseppe Chiazzese a margine del question time. “Non a caso, ben prima di altri, abbiamo lanciato l'allarme contro i rincari e spinto il governo a mettere in campo interventi sostanziosi. Ora - proseguono - è doveroso introdurre rapidamente nuove misure”. “È positivo che oggi il premier Draghi abbia aperto a un intervento di ampia portata: le nostre proposte sono già sul tavolo e serve subito un confronto fattivo tra governo e Parlamento per raggiungere l'obiettivo in tempi brevi e con risultati efficaci”, dicono ancora. “Ribadiamo che per proteggere i cittadini e garantire la produzione e l’occupazione delle piccole e medie imprese, dobbiamo aprire una nuova fase per adottare in fretta i provvedimenti necessari. Il Movimento cinque stelle - sottolineano - propone, tra le altre misure, il ricorso alla fiscalità generale per finanziare i bonus sociali a sostegno delle fasce più deboli, la promozione di accordi di fornitura di energia rinnovabile a lungo termine per mettere le aziende a riparo delle oscillazioni dei prezzi e un intervento sull'Iva”. “Attendiamo di sapere dalle altre forze politiche e dal governo quali sono le loro idee per tamponare l’emergenza e, allo stesso tempo, agire strutturalmente sulle criticità legate al caro bollette”, aggiungono. “La pandemia energetica che stiamo affrontando mostra con chiarezza i limiti dell’eccessiva dipendenza dalle fossili. Per evitare nuovi shock bisogna accelerare la riduzione della dipendenza dal gas e intensificare lo sforzo sulle rinnovabili. Non c'è tempo da perdere”, concludono. (Rin)