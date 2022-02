Ambiente: Cacciatore (Ev), bene Regione Lazio su bonifica Valle del Sacco, accelerare tempi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla bonifica della Valle del Sacco la Regione Lazio "si è fatta carico di competenze in realtà ministeriali (si tratta di un sito di interesse Nazionale). Dopo le lentezze burocratiche e la scelta del commissariamento regionale per superare l'impasse, è ora importante accelerare i tempi e avviare i rilievi, in modo da chiarire anche l'intensità e il perimetro degli interventi. Senza dimenticare la necessità di verifica e bonifica delle acque superficiali del fiume Sacco". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio, Marco Cacciatore (Europa Verde). "Oggi in Aula, durante la seduta di Consiglio straordinaria dedicato alla Valle del Sacco, ho sentito parlare anche del tema rifiuti - prosegue il consigliere -. È bene sottolineare che le autorizzazioni concesse in diversi siti del frusinate rappresentano possibili violazioni di un piano rifiuti vigente e della gerarchia dei trattamenti stabilita dalle norme Ue e nazionali. Eppure il centrodestra da un lato sostiene che il frusinate paghi le scelte di Roma in materia rifiuti, dall'altro è quello che poi in sede di Piano rifiuti si è schierato contro l'esigenza di rendere Roma autosufficiente. Così come sono state le giunte di centrodestra che in passato, da Colleferro a S. Vittore e fino a Roccasecca, ha dato inizio e confermato gli scempi che dalla Valle del Sacco si estendono all'intera provincia", conclude Cacciatore.(Com)