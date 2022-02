Russia: inflazione sale all'8,7 per cento su base annua, ai massimi dal gennaio 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo in Russia è salito all'8,7 per cento a gennaio rispetto allo stesso mese del 2021, come riportato dall'Agenzia federale russa per le statistiche (Rosstat). Si tratta del livello più alto dal gennaio 2016, quando l'inflazione si era attestata al 9,8 per cento, e in aumento rispetto all'8,4 per cento rilevato lo scorso dicembre. Il ritmo di crescita dell'inflazione in Russia ha subìto un'accelerazione dal 2021 a causa dell'indebolimento del rublo e dell'aumento dei prezzi di diversi generi alimentari e materie prime a livello globale. (Rum)