Difesa: Egitto, ministro Zaki riceve il comandante del Centcom, focus su e cooperazione militare

- Il ministro della Difesa egiziano, il generale Mohamed Zaki, ha incontrato il capo del comando centrale statunitense (Centcom), Kenneth McKenzie, attualmente in visita in Egitto. Lo ha annunciato il portavoce dell'esercito egiziano, Gharib Abdel Hafez, in un comunicato stampa, sottolineando che le parti hanno discusso delle relazioni di cooperazione militare e delle esercitazioni congiunte. Le forze armate egiziane cercano di aumentare la cooperazione congiunta in campo militare per contribuire ad affrontare le sfide comuni e a gettare le basi per la sicurezza e la stabilità nella regione, ha affermato Zaki. Da parte sua, prosegue la nota del portavoce, McKenzie avrebbe espresso la volontà degli Stati Uniti di sostenere relazioni strategiche di partenariato e di coordinamento continuo tra i due Paesi, e di aumentare le esercitazioni congiunte per lo scambio di esperienze e aumentare le capacità in vari ambiti. McKenzie è giunto in Egitto dopo una visita negli Emirati Arabi Uniti. (Cae)