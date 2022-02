Energia: Usa, Acciona acquista parco fotovoltaico da 350 MW in Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acciona, azienda spagnola di ingegneria ed energie rinnovabili ha acquisito il progetto fotovoltaico Red-Tailed Hawk da 350 megawatt (MW) vicino a Houston, Texas, da Avondale Solar, Llc e Solar Plus Development. L'impianto sarà la più grande installazione fotovoltaica di Acciona nel mondo e richiederà un investimento stimato 407 milioni di euro. La costruzione inizierà nel terzo trimestre del 2022 e l'impianto sarà pienamente operativo all'inizio del 2024. Red-Tailed Hawk sarà collegato al nodo della rete di Houston, con un'elevata domanda e capacità di iniezione, proprio come il vicino impianto fotovoltaico di Fort Bend che Acciona sta già costruendo. Red-Tailed Hawk sarà in grado di soddisfare le esigenze energetiche di 66.500 case nella regione. Il progetto genererà circa 400 posti di lavoro durante la fase di costruzione e 15 posti di lavoro permanenti una volta operativo. Red-Tailed Hawk sarà il terzo progetto fotovoltaico di Acciona negli Stati Uniti dove è già iniziata la costruzione di altri due impianti solari: Fort Bend (315 MW) in Texas e High Point (125 MW) in Illinois. (Spm)