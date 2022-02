Open: Tajani (FI), su vicenda Renzi siamo garantisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è innocente finché non ci sarà una sentenza che passerà in giudicato. Lo ha detto il coordinatore nazionale ed eurodeputato di Forza Italia, Antonio Tajani, incontrando la stampa a Bruxelles. "Per quanto riguarda le vicende dell'onorevole Renzi e di altri esponenti del suo partito, noi siamo garantisti", ha detto Tajani. "In un Paese democratico esiste la presunzione di innocenza. Finché non ci sarà una sentenza che passerà in giudicato per quanto mi riguarda l'onorevole Renzi e le altre persone del suo partito coinvolte in questa inchiesta sono cittadini innocenti. Non influisce assolutamente, questa vicenda, sui giudizi politici", ha sottolineato. (Beb)