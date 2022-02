Cultura: Battaglia (Pd), per estate romana investimento di umanità e identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un investimento di quasi 2 milioni e mezzo di euro per riaccendere una città che ancora fatica a livello economico e sociale, ma anche una viva attenzione a quel mondo culturale che da sempre arricchisce i nostri territori con iniziative ed eventi". Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina del Partito democratico, Erica Battaglia. "L'audizione di stamattina in commissione Politiche culturali dell'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, è testimonianza di un impegno importante dell'amministrazione tutta a garantire un parziale ritorno alla normalità", aggiunge. "Un investimento sulla comunità di umanità e identità. Anche l'attenzione data al centenario di Pasolini, cui hanno risposto con entusiasmo e partecipazione anche i Municipi della Capitale nell'ambito delle loro specifiche programmazioni culturali, è un segnale di unità programmatica e linea di indirizzo condivisa che ci fa sperare nell'avvio di una stagione di cultura diffusa su tutto il territorio di Roma. Nelle prossime settimane ascolteremo il mondo del cinema e del teatro perché si affronti con coraggio una difficoltà profonda e ci si riappropri di momenti preziosi che solo il cinema e il teatro sanno dare", conclude Battaglia. (Com)