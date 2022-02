Energia: regolatori della Cina impongono revisione prezzi sul carbone per alcune imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca, infatti, ha fornito alla Cina 107,3 milioni di tonnellate di carbone solo nella prima parte del 2021 e potrebbe incrementare la cifra nell’anno in corso. Secondo quanto riferito lo scorso novembre dai vice primi ministri dei due Paesi, rispettivamente Han Zheng e Aleksander Novak, Pechino parteciperà attivamente allo sviluppo di giacimenti carboniferi nella regione russa del Transbaikal, e stipulerà contratti di approvvigionamento a lungo termine. Allo stesso tempo, la Cina ha intensificato l’estrazione e la lavorazione del carbone a livello nazionale. La regione settentrionale della Mongolia interna, ad esempio, ha prodotto combustibile per oltre 1,05 miliardi di tonnellate nel corso del 2021, con un picco di oltre 100 milioni di tonnellate nel terzo trimestre. Nonostante le chiare difficoltà a svincolare il proprio modello industriale dalla dipendenza dal carbone, Pechino ha annunciato di volerne ridurre l’utilizzo in alcuni settori. (segue) (Cip)