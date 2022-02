Vaccino: Pizzul (Pd), Fontana in imbarazzo per parole di Salvini, la Lega rimane ambigua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega, con Fratelli d'Italia, rispetto alla pandemia e ai vaccini rimane ambigua e inaffidabile. Fontana cerca di nascondere l'imbarazzo per le frasi di Salvini circoscrivendo la decisione di non vaccinare la figlia a scelta personale, ma non è così". Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Fabio Pizzul. "Intanto non lo è perché Salvini, che è leader di un partito di governo e alla guida di diverse Regioni, ha sentito il bisogno di esternare questa scelta, accrescendo i dubbi e le paure di tutti i genitori che per convinzione o per timore non vaccinano i propri figli". "Poi - prosegue -, perché non passa giorno senza che la vicepresidente Moratti vanti i successi della campagna vaccinale lombarda, che ha il suo punto di debolezza, Bertolaso lo ha definito il suo cruccio, proprio tra i bambini. E come possiamo dimenticare la maratona organizzata dalla Regione per convincere i genitori dell'opportunità di vaccinare i più piccoli e della sicurezza dei vaccini per i loro figli? La conclusione è che, purtroppo, non ha convinto neanche Salvini". (Com)