Centrodestra: Tajani (FI), non possibile ora un centro diverso

- Non esiste la possibilità, con il sistema elettorale attuale, di dar vita a un centro diverso dal centrodestra. Lo ha detto il coordinatore nazionale ed eurodeputato di Forza Italia, Antonio Tajani, incontrando la stampa a Bruxelles. "Credo che non esista la possibilità, con il sistema elettorale attuale, di dar vita a un centro diverso dal centrodestra. Il centro del centrodestra occupa uno spazio politico che è quello dell'area moderata che fa riferimento alla famiglia del Partito popolare europeo (Ppe)", ha detto Tajani. Sulla giustizia, "collaboreremo con Italia Viva perché c'è una visione simile, ma in questo momento Italia Viva fa parte dell'altra metà della mela, è un partito del centrosinistra", ha spiegato Tajani. "Se vorrà cambiare posizione, ne parleremo, ma adesso è un partito del centrosinistra con cui si può collaborare su alcune tematiche importanti. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo", ha aggiunto Tajani. (Beb)