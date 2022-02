Genova: Merlo (Federlogistica-Conftrasporto), bene Draghi su porti e digitale, ora velocizzare progetti Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho apprezzato molto le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi e l’attenzione rivolta ai temi della portualità e della digitalizzazione”. Lo dichiara il presidente nazionale di Federlogistica-Conftrasporto, Luigi Merlo, in occasione della visita del presidente Draghi oggi a Genova. “Ora occorre mettere il turbo ai progetti del Pnrr e, per superare ostacoli e burocrazia, credo che sarebbe utile un forte coordinamento interministeriale”, prosegue Merlo. “Per poter competere nel mercato globale - aggiunge - abbiamo bisogno di avere le stesse regole e la stessa velocità degli altri Paesi”. “La presenza di Draghi alla guida del Paese è una grossa garanzia anche per il nostro settore”, conclude il presidente di Federlogistica. (Rin)