San Siro: Sala, squadre devono partecipare al dibattito pubblico - Video

- Il dibattito pubblico sullo stadio di San Siro può servire, e per questo le squadre devono essere partecipi della discussione. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione dell'accordo tra A2A e Politecnico di Milano per la fondazione di un nuovo centro di ricerca. "Io di più non so dire – ha aggiunto Sala -, quello che la giunta doveva fare lo ha fatto". (Video: Agenzia Nova) (Rem)