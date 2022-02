Pa: in Conferenza Unificata via libera allo schema di Dpr per il Piao e al piano triennale Formez Pa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il piano triennale di Formez Pa – ha continuato Brunetta - è predisposto in coerenza con le risorse individuate nel bilancio dello Stato e con quelle derivanti dalle attività svolte per soggetti terzi, ai sensi dell’art. 3, comma 6 dello Statuto. Esso comprende sia le attività già in essere al momento della sua redazione, sia quelle che si prevede di realizzare nel triennio, sulla base degli indirizzi e delle direttive del Dipartimento della funzione pubblica e delle amministrazioni associate. Il piano triennale è redatto annualmente, a scorrimento e, quindi rappresenta, almeno parzialmente, l’aggiornamento di quello approvato l’anno precedente. Ecco in sintesi l’oggetto del piano: assistenza alla digitalizzazione dei procedimenti; assistenza tecnica alle amministrazioni e supporto al Pnrr; modelli per l’implementazione di nuove modalità di accesso alle amministrazioni per l’attuazione dei progetti del Pnrr; sviluppo di forme di coordinamento per la realizzazione di progetti del Pnrr; analisi, ricerche e studi utili all’impiego delle risorse del Pnrr; elaborazione di modelli di lavoro flessibile con particolare riguardo al digitale.In questi ultimi due anni, e in particolare nell’ultimo, Formez Pa ha allargato il proprio spettro di attività, svolgendo funzioni di consulenza sempre più pervasive nei confronti degli enti locali e ha provveduto a tutta l’attività di reclutamento susseguente alle modifiche di legge. Formez PA sta, inoltre, ampliando la base di rappresentanza, con la partecipazione di altre Regioni, Comuni e Province, divenendo sempre più l’agenzia al servizio delle amministrazioni pubbliche per quanto riguarda la formazione, il reclutamento e l’accompagnamento agli adempimenti previsti dal Pnrr”. (Rin)