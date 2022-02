Repubblica Ceca: ministro Finanze, governo ha approvato bozza bilancio per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha approvato una bozza di legge di bilancio per il 2022 che prevede un deficit di 280 miliardi di corone (11,5 miliardi di euro). Lo ha reso noto il ministro delle Finanze, Zbynek Stanjura. La bozza prevede entrate per 1.613,2 miliardi (66,3 miliardi di euro) e spese per 1.893,2 miliardi (77,8 miliardi di euro). Ora il testo dovrà essere approvato dalla Camera dei Deputati, che si attende lo discuta in prima lettura il 18 febbraio. Il governo punta a un’approvazione della legge di bilancio entro la fine di marzo, per poter uscire dall’esercizio provvisorio da aprile. (Vap)