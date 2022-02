Lavoro: Cirinnà (Pd) a Lamorgese, numero identificativo tutela tutti, operatori e manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto avvenuto nel corso delle recenti manifestazioni studentesche e degli scontri che si sono verificati con le forze di polizia rende sempre più urgente ed evidente la necessità dell'introduzione del numero identificativo sulle divise durante i servizi di ordine pubblico. Non è più possibile dilazionare questo importante strumento a tutela sia dei cittadini che della maggioranza degli operatori della sicurezza che svolgono il proprio lavoro con scrupolo e nel rispetto delle regole. Spiace che il comportamento di pochi possa mettere in discussione il corretto operato dei tanti altri. Un'urgenza sottolineata anche dal numero di firme raccolte dalla petizione presentata da Amnesty, una voce alla quale è necessario dare una risposta concreta. La dignità lavorativa e l'onorabilità, oltre che il rispetto per tutti gli operatori della sicurezza che svolgono con attenzione e scrupolo i loro incarichi, sarà valorizzata da un simile strumento che, allo stesso tempo, permetterà di far luce su eventuali abusi. Mi auguro che la ministra Lamorgese sappia adottare al più presto una misura che rafforzerà democrazia e trasparenza di un fondamentale apparato dello Stato così vicino e attento alla tutela e alla sicurezza dei cittadini". Lo dichiara la senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd.(Rin)