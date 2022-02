Ue: Tajani (FI), Fest a capo Afd non premia serietà e mia condanna a sue parole su Sassoli è totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di mettere a capo della delegazione dell'Afp al Parlamento europeo l'eurodeputato tedesco, Nicolaus Fest, che ha gioito per la scomparsa del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è una scelta che non premia i valori europei né la serietà. Lo ha detto il coordinatore nazionale ed eurodeputato di Forza Italia, Antonio Tajani, incontrando la stampa a Bruxelles. "Non ci sono parole per affermazioni di questo genere. Nulla giustifica un linguaggio di questo tipo, perché neanche la differenza di visione politica, neanche lo scontro politico può permettere a chicchessia di gioire per la morte di un'altra persona. E' inqualificabile, inaccettabile, volgare. La condanna più assoluta da parte mia per affermazioni di questo genere", ha detto Tajani. Inoltre, "Sassoli era una persona perbene, non è mai stato aggressivo, neanche quando era eurodeputato, nei confronti degli avversari politici. Io non sono della sua forza politica, ma era una persona perbene, leale, corretta e gioire per la sua scomparsa è veramente vile e inaccettabile", ha evidenziato Tajani. La scelta di metterlo a capo della delegazione dei deputati europei tedeschi dell'Afp "è una scelta che non premia i valori europei e non premia la serietà. Ma sono scelte che devono fare loro. La condanna rimane fermissima perché sono frasi inaccettabili. La mia condanna è totale". Fest, eurodeputato tedesco del partito di estrema destra Afp, che appartiene alla famiglia europea di Identità e Democrazia, la stessa della Lega, commentò la morte di Sassoli scrivendo: "Finalmente, quel lurido maiale se n'è andato". (Beb)