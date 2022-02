Imprese: Carige, al 31 dicembre posizione di liquidità si mantiene solida, calano Npl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 dicembre 2021 la posizione di liquidità del Gruppo Carige si mantiene solida, con cassa e attività libere prontamente stanziabili che ammontano a 4,1 miliardi di euro (3,6 a dicembre 2020). Stando ai risultati preliminari consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, il liquidity coverage ratio sale al 227 per cento e il net stable funding ratio è stimato maggiore di 110 per cento: livelli superiori ai requisiti minimi prudenziali stabili dalla vigilanza. Il portafoglio titoli (al netto della partecipazione in Banca d’Italia) risulta pari a 2,7 miliardi, di cui l’86,7 per cento è rappresentato da titoli di Stato con duration pari a 0,4 anni. I crediti deteriorati lordi per cassa alla clientela risultano pari a 600 milioni di euro (300 al netto delle rettifiche di valore), in calo del 2,1 per cento rispetto a dicembre 2020 e confermando il buon livello raggiunto dalla qualità del credito: l’Npe ratio lordo si attesta al cinque per cento, e quello netto al 2,6. Sempre al 31 dicembre, le attività finanziarie intermediate si attestano a 38,9 miliardi, con la raccolta diretta che cresce nell’anno a 16,3 miliardi rispetto ai 15,9 dell’anno precedente. La raccolta indiretta risulta in crescita rispetto al terzo trimestre 2021 (+0,7 per cento), a 22,6 miliardi, con la componente gestita in crescita a 12,1 miliardi, spinta dalle crescite dei comparti Fondi e Sicav e Gestioni patrimoniali. (Com)