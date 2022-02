Usa-Africa: consigliere Sicurezza Sullivan a colloquio con autorità nigeriane, focus su Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha ricevuto alla Casa Bianca l'omologo della Nigeria, Babagana Monguno, e il capo dello staff presidenziale nigeriano Ibrahim Gambari. Lo ha dichiarato oggi in un briefing la portavoce della Casa Bianca, Emily Horne, precisando che al centro dei colloqui c'è stata l'ondata di colpi di Stato che ha colpito negli ultimi mesi diversi Paesi dell'Africa occidentale. "I leader hanno discusso le preoccupazioni condivise sulla flessione democratica e l'instabilità politica nell'Africa occidentale e l'importanza degli sforzi in corso da parte della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) per invertire il trend delle prese di potere militari e ripristinare l'ordine costituzionale in Burkina Faso, Guinea e Mali", ha detto Horne. Durante l'incontro, ha proseguito la portavoce, Sullivan ha anche espresso il sostegno di Washington al governo della Nigeria nei preparativi per lo svolgimento delle prossime elezioni presidenziali, attese nel 2023, e ribadito l'impegno dell'amministrazione Usa "a collaborare con la Nigeria per affrontare le sfide globali condivise, inclusa la fine della pandemia di Covid-19, la costruzione di un'economia globale più inclusiva e la lotta alla crisi climatica". (Nys)