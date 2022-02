Difesa: esercitazioni militari Nato in Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esercitazioni militari Nato Steadfast Cobalt 2022 avranno luogo in Repubblica Ceca, mentre gli esercizi Trojan Footprint si terranno in Ungheria e Slovacchia. Lo ha riferito l’emittente slovacca “Ta3”, precisando che Steadfast Cobalt 2022 avrebbe dovuto svolgersi in Polonia tra febbraio e marzo ma sarà anticipata e abbreviata. Trojan Footprint avrebbe dovuto svolgersi invece soltanto in Ungheria. Proprio oggi il governo di Bratislava ha approvato la presenza di truppe militari straniere a scopo di esercitazione, oltre che lo schieramento di truppe slovacche nel territorio di altri Paesi per il medesimo scopo.(Vap)