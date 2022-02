Energia: Sala, domani alcuni monumenti spenti, gesto simbolico per messaggio al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spegneremo alcuni monumenti domani, un gesto simbolico per dare un messaggio al governo. Lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione dell'accordo tra A2A e Politecnico di Milano per la fondazione di un nuovo centro di ricerca, interpellato sul tema del caro bollette. "Milano va molto a led – ha aggiunto il primo cittadino - e non possiamo fare molto di più se non ridurne l'utilizzo, ma questo andrebbe a scapito della qualità del servizio. È un problema su cui c'è molto da fare e noi ci stiamo lavorando". (Rem)