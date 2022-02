Tunisia: omicidio Belaid, attivisti invitano a manifestare sabato davanti a casa leader Ennahda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato di legali e attivisti che si occupa di far luce sugli omicidi dei due leader della sinistra tunisina Chokri Belaid e Mohamed Brahmi, entrambi uccisi nel 2013, ha annunciato l’organizzazione di una manifestazione per sabato 12 febbraio davanti all’abitazione del presidente del parlamento e fondatore del movimento islamico moderato Ennahda, Rachid Ghannouchi, accusato di essere coinvolto nell'assassino dei due politici. Come sottolineato dall’attivista Abdel Nasser Laouini domani sarà invece organizzata una protesta davanti alla sede del Consiglio superiore della magistratura, mentre altri sit-in si terranno l’11 febbraio davanti alla Corte d'appello di Tunisi e alla sede del movimento Ennahda. (segue) (Tut)