Tunisia: omicidio Belaid, attivisti invitano a manifestare sabato davanti a casa leader Ennahda (2)

- Questa mattina, il fratello di Belaid, Abdel Majid Belaid, ha dichiarato che il ministero della Difesa tunisino rivelerà presto i nomi delle persone coinvolte nell’assassinio del leader dell'opposizione, tra cui figurerebbero esponenti della magistratura e anche il leader del movimento islamico moderato tunisino e presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Rached Ghannouchi. Secondo quanto riferito da Faten Hanawi, membro del gruppo di legali e attivisti che indaga sulla morte di Belaid, la magistratura militare ha aperto un’indagine sul giudice Al Bashir Al Akrimi per presunto alto tradimento e insabbiamento di prove che avrebbero rivelato il suo coinvolgimento in crimini di assassini politici. L'avvocato ha anche confermato che Al Akrimi è accusato davanti al polo giudiziario finanziario ed economico per il suo rapporto con l'apparato segreto e finanziario legato al leader di Ennahda Rachid Ghannouchi. Nella stessa conferenza stampa, l'avvocato Kathir Bouallegue ha affermato che la questione è più profonda e pericolosa, rilevando che le accuse sono state rivolte in quello che è noto come “il fascicolo dell'apparato segreto” che coinvolge almeno 26 persone, ma che ha visto sotto indagine solamente dieci persone, compreso il leader di Ennahda Ghannouchi. Bouallegue ha accusato il capo del Consiglio superiore della magistratura di ostacolare l'avanzamento del caso dell'apparato segreto del movimento Ennahda accusato di pianificare gli omicidi dei due oppositori di sinistra Mohamed Brahmi e Chokri Belaid uccisi entrambi nel 2013. (segue) (Tut)