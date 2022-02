Tunisia: omicidio Belaid, attivisti invitano a manifestare sabato davanti a casa leader Ennahda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del Comitato in difesa di Belaid giungono dopo che il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha sciolto per decreto presidenziale il Consiglio superiore della Magistratura, con la specifica motivazione di "avere rallentato l'inchiesta” del leader della sinistra freddato con colpi di pistola nella sua abitazione il 6 febbraio 2013. "Purtroppo, alcuni giudici dei tribunali hanno manipolato questo caso. Questo non è il primo processo in cui hanno cercato di nascondere la verità per anni", ha detto il capo dello Stato in un video trasmesso nella notte tra il 5 e il 6 febbraio sulle emittenti televisive. La decisione di Saied è stata presa nel giorno del nono anniversario della morte di Belaid. (segue) (Tut)