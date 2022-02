Imprese: Carige, al 31 dicembre perdita in miglioramento a 90 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Carige ha chiuso il 2021 con una perdita netta pari a 90 milioni di euro, in miglioramento rispetto al negativo di 251,6 milioni relativo al periodo febbraio/dicembre del 2020. Stando ai risultati preliminari consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, il margine operativo lordo dell’anno è positivo per 18,9 milioni, a conferma del trend di progressivo recupero della marginalità avviato a partire dal primo trimestre 2021, e deriva da proventi operativi per 408,6 milioni di euro e oneri operativi per 389,7 milioni. Tra i proventi, che, nel complesso, riflettono lo sviluppo della redditività derivante dalla crescita dei volumi, il margine di interesse è pari a 155,2 milioni di euro, e le commissioni nette ammontano a 226,4 milioni, di cui 58,2 nel quarto trimestre 2021. (Com)