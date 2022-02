Energia: D’Incà, necessaria politica comune Ue su acquisti e stoccaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle chiavi di volta per l'approvvigionamento del gas naturale è rappresentata da un'adeguata politica europea: "non solo sull'approvvigionamento, ma anche sullo stoccaggio”. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, rispondendo ad un’interrogazione sulle iniziative volte ad affrontare in termini strutturali la problematica dell'aumento dei costi dell'energia per le imprese. Questo - ha chiarito il ministro - è “il modo più efficace per gestire il caro prezzi, evitando fenomeni speculativi e bilanciando i rincari che caratterizzano l'innalzamento della domanda (soprattutto nei periodi dell'anno più freddi). Una politica di acquisti e stoccaggi comuni, quindi, che l'Italia intende fortemente promuovere a livello europeo, permetterebbe l'acquisto congiunto di gas nei periodi estivi, quando il prezzo è più basso, con oneri molto minori rispetto al sovra costo di acquisti invernali”. (Rin)