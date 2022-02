Città metropolitana Roma: Paolo Caracciolo sarà il nuovo segretario generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Caracciolo sarà il nuovo segretario generale della Città metropolitana di Roma. "Dopo aver accettato formalmente l'incarico -si legge nella nota della Città metropolitana di Roma- sarà operativo da lunedì prossimo, una volta espletato il passaggio di consegne con Salvatore Pignatello che ha guidato il segretariato generale per quasi due anni. Caracciolo che ha maturato esperienze di altro profilo, arriva dalla sede della provincia dell'Aquila ed ha avuto incarichi in molti Comuni del Lazio, della Lombardia e Calabria. Nel ringraziare il dott. Salvatore Pignatello per il lavoro svolto, la Città metropolitana di Roma augura buon lavoro al nuovo segretario generale". (com)