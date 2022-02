Mobilità: Sala, nomina di Giana in Atac segno che Milano ha qualcosa da insegnare, ma niente fusioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina del direttore generale di Atm Arrigo Giana nel Cda dell'Atac non porterà ad alcuna fusione, ma segna la voglia di collaborare tra le due aziende e la volontà da parte di Milano di fungere da esempio nel campo del trasporto locale. Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione dell'accordo tra A2a e Politecnico di Milano per la fondazione di un nuovo centro di ricerca. "In alcuni momenti della storia Milano è stata accusata di essere egoista e di non voler aiutare – ha poi proseguito Sala -. Quest'operazione ha senso perché Roma ha grandi qualità ma dal punto di vista dei trasporti Milano ha qualcosa da insegnare". (Rem)