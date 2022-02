Rigenerazione urbana: De Poli (Udc), bene via libera mozione alla Camera, Governo assicuri più attenzione a piccoli Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mozione unitaria della maggioranza sui fondi per la rigenerazione urbana, approvata oggi alla Camera, rappresenta un primo passo, importante, nella giusta direzione. Con il via libera al documento in questione il Governo si impegna ad integrare le risorse per garantire il finanziamento di tutti i progetti ritenuti ammissibili". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli commentando l'approvazione, avvenuta oggi a Montecitorio, della mozione della maggioranza sui fondi per la rigenerazione urbana. "La battaglia, tuttavia, non si può fermare qui: al Governo chiediamo di dedicare bandi specifici ai piccoli Comuni, con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, che rappresentano l'anima dei territori. Le amministrazioni più piccole, infatti, hanno maggiori difficoltà a predisporre i progetti e necessitano di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni", conclude. (Rin)