Bulgaria-Nord Macedonia: Radev, modifiche a Costituzione prima di avvio negoziati Ue

- La Bulgaria si aspetta delle "garanzie costituzionali" da Skopje per il rispetto dei diritti dei bulgari che vivono in Macedonia del Nord. Lo ha detto il presidente bulgaro, Rumen Radev, in un incontro con gli ambasciatori dell'Ue. Secondo quanto riferisce il sito "Euractiv", Radev ha sottolineato che tali garanzie devono essere messe in atto prima dell'avvio dei negoziati di adesione della Macedonia del Nord all'Unione europea. Il capo dello Stato ha aggiunto che la Bulgaria si aspetta comprensione, solidarietà e sostegno dai suoi alleati europei riguardo al tema dell'integrazione Ue della Macedonia del Nord. Radev insiste da mesi sulla necessità che la Macedonia del Nord apporti delle modifiche alla propria Costituzione al fine di tutelare i suoi cittadini di etnia bulgara come le altre minoranze presenti nel Paese. "La Bulgaria sta lavorando attivamente e sostenendo la prospettiva europea dei suoi vicini nei Balcani occidentali come misura più sicura per garantire la sicurezza, la stabilità e il progresso economico della nostra regione", ha affermato Radev. "Pertanto, Sofia si aspetta di ottenere risultati concreti nel dialogo con la Macedonia del Nord, sia nel campo dell'economia e delle connessioni (infrastrutturali), sia in termini di questioni bilaterali aperte", ha detto Radev agli ambasciatori. (segue) (Seb)