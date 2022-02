Bulgaria-Nord Macedonia: Radev, modifiche a Costituzione prima di avvio negoziati Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi Consigli europei hanno visto il veto della Bulgaria come ostacolo all'avvio concreto dei negoziati di adesione della Macedonia del Nord e di riflesso dell'Albania, gli ultimi due Paesi che ancora devono compiere questo passo nel percorso d'integrazione. Secondo le autorità di Sofia, la Macedonia del Nord non rispetterebbe quanto contenuto nel Trattato di amicizia siglato nel 2017 dai due Stati. I neoeletti premier di entrambi i Paesi hanno avviato nelle scorse settimane delle "prove di disgelo" con una visita del premier bulgaro Kiril Petkov a Skopje e poi con una seduta congiunta dei due governi. Nel frattempo sono state concordate delle nuove riunioni della Commissione storica che riunisce gli esperti dei due Paesi e che deve risolvere il nodo principale dei contrasti, ovvero il patrimonio storico. Un'interruzione temporanea dei lavori della Commissione storica congiunta di Macedonia del Nord e Bulgaria potrebbe portare ad un "rilassamento" dell'atmosfera politica, ha detto agli inizi di febbraio il presidente della parte macedone della Commissione congiunta, Dragi Georgiev, in un intervento per l'emittente "Thelma Tv". "Se a questo punto la commissione storica sta creando un problema nel percorso intrapreso dai due governi per distendere il clima politico, acconsentirei a bloccare il lavoro della commissione per un anno o due", ha detto Georgiev aggiungendo che la decisione "non sarebbe così spaventosa, perché siamo in conflitto storico con la Bulgaria da 70 anni". (segue) (Seb)