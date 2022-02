Bulgaria-Nord Macedonia: Radev, modifiche a Costituzione prima di avvio negoziati Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier bulgaro Petkov è stato a Skopje il 18 gennaio, mentre il 25 gennaio si è tenta la seduta congiunta dei due governi. "Dimitar Kovacevski è da una settimana primo ministro della Macedonia del Nord e ha trascorso 4 di quegli 8 giorni con il governo bulgaro. Questo indica il desiderio di portare a termine il lavoro", ha affermato Petkov rispondendo alle domande dei parlamentari sulle conseguenze dei due incontri con il premier macedone. "I ministri che sono venuti in Bulgaria sono stati numerosi e abbiamo fatto grandi progressi nella maggior parte dei settori. Abbiamo firmato tre memorandum, riguardanti delle materie fondamentali incluso il Corridoio 8", ha detto Petkov. Il premier ha poi osservato che le due parti hanno anche discusso argomenti importanti come i diritti dei bulgari in Macedonia del Nord. "Kovacevski ha affermato di riscontrare alcun problema nell'includere i bulgari nella Costituzione", ha detto Petkov aggiungendo che "molte dichiarazioni sono state fatte da entrambe le parti", ma il vero lavoro non è stato fatto. (segue) (Seb)