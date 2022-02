Bulgaria-Nord Macedonia: Radev, modifiche a Costituzione prima di avvio negoziati Ue (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo organizzato un calendario per delle riunioni ogni 7 giorni. Sono lieto che anche la Commissione storica abbia confermato che avrà tre incontri nei prossimi mesi. Non intendo cambiare alcun membro della Commissione storica, penso che abbiamo fatto un buon lavoro in queste due settimane", ha detto il primo ministro. "La Commissione storica ha già preparato dei testi. Abbiamo deciso di vedere quali sono i punti e le argomentazioni su cui la Commissione storica ha già concordato", ha concluso il primo ministro bulgaro. Petkvov ha infine osservato che "i nostri partner non ci capiscono" quando si parla della questione bilaterale fra Bulgaria e Macedonia del Nord. "Per questo motivo, la Bulgaria ha deciso di fare affidamento su principi comprensibili come la discriminazione nei confronti dei cittadini macedoni con identità bulgara e l'incitamento all'odio contro la Bulgaria. Abbiamo visto che quando si tratta di questo, gli europei iniziano a capirci. Vogliamo che questi principi comuni siano rispettati da tutti, compresi i Paesi che vogliono diventare membri dell'Unione", ha dichiarato Petkov aggiungendo che è necessario concentrarsi sui legami economici "come garanzia a lungo termine" per i rapporti di buon vicinato. "Se costruiamo la linea ferroviaria, se le nostre attività funzionano davvero, la cooperazione sarà molto più lunga dei cicli politici", ha affermato Petkov. (Seb)