Pnrr: Carfagna, meccanismo verifica ‘ex post’ necessaria ma non sufficiente

- “La prima fase di attuazione del Pnrr ci ha fatto comprendere che per assicurare davvero il rispetto dell’obiettivo del 40 per cento il meccanismo di verifica ‘ex post’ è necessario ma non sufficiente: ad esso è necessario affiancare un monitoraggio ‘ex ante’ che operi sin dalla fase di predisposizione dei bandi”. Lo ha affermato la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, rispondendo ad un’interrogazione sulle iniziative per un efficace monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al rispetto della clausola del 40 per cento a favore delle regioni del Mezzogiorno. (Rin)