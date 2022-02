Pakistan-Ciad: colloquio ministri Esteri Qureshi e Zene su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, ha avuto oggi un colloquio con l’omologo del Ciad, Cherif Mahamat Zene, incentrato sul rafforzamento della cooperazione bilaterale. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri pachistano. Qureshi, si legge nella nota, ha ringraziato il Paese africano per il “sostanziale contributo” alle organizzazioni regionali e internazionali, come l’Unione africana, le Nazioni Unite e l’Organizzazione della cooperazione islamica. i due interlocutori hanno espresso soddisfazione per lo stato delle relazioni bilaterali e individuato nuove prospettive nel commercio e nella difesa. È stato convenuto di istituire meccanismi bilaterali che facilitino un regolare scambio tra i loro ministeri. Il rappresentante di Islamabad ha parlato anche del crescente impegno diplomatico del Pakistan in Africa.(Inn)