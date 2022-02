Imprese: Carige, piano al 2023 potrebbe essere “non più idoneo” a rappresentare aspettative del Gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento alla richiesta di diffusione di informazioni avanzata dalla Consob, Banca Carige informa che le linee strategiche e industriali alla base del piano strategico 2019-2023 approvato dai commissari straordinari il 26 luglio 2019 risultano attualmente confermate, e hanno costituito la base dell’aggiornamento delle previsioni rielaborate per includere gli impatti dello scenario pandemico, approvate dal consiglio di amministrazione. È quanto si legge nella nota diffusa oggi a seguito dell’approvazione in Cda dei risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2021. “Le ripercussioni economiche della pandemia hanno portato a stimare un differimento temporale dei target originari con il prevedibile ritorno ad un risultato netto positivo a partire dal 2023: per il periodo di riferimento, gli scostamenti negativi più significativi rispetto alle previsioni riguardano le voci di ricavo e gli accantonamenti netti a fondo rischi; gli scostamenti positivi riguardano invece le rettifiche di valore su crediti, le spese per il personale, le spese generali”, scrive la banca, aggiungendo che è “comunque ragionevole ritenere che il piano aggiornato approvato dal Cda il 23 febbraio 2021 diventi non più idoneo a rappresentare le strategie e le aspettative di evoluzione economico-patrimoniali del Gruppo Carige in quanto, sia in caso di finalizzazione del processo di business combination (con l’importante passaggio atteso entro il 15 febbraio a chiusura della due diligence in corso, per effetto dell’ingresso in un perimetro societario più ampio), sia in caso contrario, esso verrebbe superato da un nuovo piano strategico con orizzonte temporale al 2024, inclusivo di un piano di rafforzamento patrimoniale conforme alle richieste della Bce”. (Com)