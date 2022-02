Camera: domani audizione Stanzione su obbligo vaccinale per chi ha compiuto 50 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 10 febbraio, alle ore 9, la commissione Affari sociali della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto numero 1 del 2022 riguardante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)