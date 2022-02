Speciale infrastrutture: Usa, Ferrovial si aggiudica costruzione autostrada per 230 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferrovial, attraverso la sua filiale statunitense Webber, si è aggiudicata un contratto negli Stati Uniti per costruire una sezione di 5 chilometri dell'autostrada I-74 nella contea di Forsyth, North Carolina per 230 milioni di euro. Secondo un comunicato, il contratto fa parte di un progetto lanciato dal Dipartimento dei Trasporti del North Carolina. I lavori, che dovrebbero iniziare già nel corso di questo mese, dureranno quattro anni e comprendono la costruzione di sette ponti, oltre ad altre infrastrutture. L'obiettivo è quello di alleggerire il traffico e migliorare la sicurezza su una delle strade più trafficate della zona, fornendo allo stesso tempo una spinta economica per la regione. Con questo contratto, Webber rafforza la sua presenza negli Stati Uniti dove è coinvolta in circa 50 progetti in Texas, Georgia, Virginia. (Spm)