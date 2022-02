Speciale infrastrutture: Masucci (Fit Cisl Lazio), su porti si ragioni in ottica di sistema, serve tavolo regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo un tavolo regionale all'assessorato dei Trasporti del Lazio, per una cabina di regia su Pnrr e Investimenti pubblici e privati, al fine di coordinare gli interventi sul sistema trasportistico laziale: al netto della sostenibilità ambientale dei progetti per il porto di Fiumicino, di cui si parla su alcune testate, si deve infatti evitare di parlare di investimenti isolati, ed è indispensabile ragionare in un'ottica di sistema". E' quanto si legge in una nota di Marino Masucci, Segretario Generale della Fit-Cisl del Lazio, in cui si aggiunge che "anche se fossero sostenibili i progetti di crocieristica su Fiumicino, senza un'adeguata pianificazione o un'accelerazione sul traffico merci, Civitavecchia ne sconterebbe un prezzo inaccettabile. Al contrario - conclude il sindacalista - con il giusto coordinamento e un buon disegno progettuale, le risorse del Pnrr e gli investimenti pubblici e privati possono rappresentare un'occasione irripetibili per lo sviluppo infrastrutturale, e quindi socioeconomico, del territorio". (Com)