Speciale infrastrutture: Casu (Pd), ottima collaborazione fra Roma e Anas su cantieri stradali in vista Giubileo

21 luglio 2021

- La convenzione tra Roma Capitale e Anas spa "ha garantito ottimi risultati in tempi record. Grazie al lavoro del sindaco Gualtieri, dell'assessora Segnalini e dei vertici di Anas dopo l'emendamento che abbiamo presentato in commissione il 25 ottobre, già il 23 novembre è stata siglata la convenzione e i lavori sono partiti il 29 novembre". Lo dichiara in una nota il deputato del Pd, Andrea Casu. "In soli 33 giorni - aggiunge - grazie all'impegno di 50 lavoratori impegnati ogni notte (i cantieri si sono svolti dalle 21:00 alle 6:00 per ridurre al massimo i disagi per i cittadini) sono stati completati 30 chilometri di piano viabile risanati con rifacimento profondo della pavimentazione con segnaletica orizzontale ad alta efficienza. Un risultato straordinario che grazie ai 5 milioni stanziati dal dl infrastrutture ha interessato alcuni tratti di via Salaria, via Portuense, via Casilina e via Tuscolana, che dimostra quanto la collaborazione con Mims e Anas possa essere determinante per garantire alla Capitale gli interventi rapidi e tempestivi necessari ad assicurare, in vista dell'imminente Giubileo, l'ingresso in sicurezza alla Capitale attraverso tutte le principali vie d'accesso alla città". (Com)