Speciale scuola: Bianchi, confronto con consulte, non era negoziato

- "Ho incontrato le consulte degli studenti, che sono state votate dal 71 per cento del mondo studentesco di tutta Italia. Abbiamo ragionato, ci siamo confrontati su tanti temi, sull'orientamento più solido, sulla maturità" ma "quello non era un negoziato". Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a “24 Mattino” su Radio24. "Sulla maturità decide il ministro, ma i ragazzi non devono avere paura - ha sottolineato -. Ci saranno saranno commissioni interne con il solo presidente esterno. Inoltre mi è stato riconosciuta la battaglia per scuola in presenza", ha aggiunto il ministro. (Rin)