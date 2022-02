Speciale scuola: Bianchi, problema morti bianche è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tragedia di Udine non parlava solo alla scuola, in questo Paese c'è un problema di morti sul lavoro inaccettabile”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a “24 Mattino” su Radio24. “La scuola - ha spiegato - non è un mondo a parte, c'è gruppo di lavoro con studenti sull'orientamento". "E' importante che le scuole siano aperte, che facciano fare esperienze ai ragazzi del mondo in cui vivono dentro un percorso educativo, di accompagnamento", ha sottolineato. "Dobbiamo tornare ad una scuola che integra, costruire percorsi di accompagnamento in cui il lavoro è un valore per la comunità", ha concluso Bianchi. (Rin)