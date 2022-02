Viabilità: Morelli, raggiunta intesa su obbligo countdown a semafori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggiunta l’intesa sullo schema di decreto che definisce le caratteristiche per l’omologazione e l’installazione dei dispositivi countdown ai semafori degli attraversamenti pedonali e ciclabili". Lo annuncia il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, al termine della seduta odierna della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. "Il provvedimento dispone anche l’obbligatorietà della collocazione di detti dispositivi in corrispondenza degli incroci semaforizzati più pericolosi per caratteristiche delle strade e per tempi di attraversamento", continua Morelli. "Dopo le novità introdotte nel Codice della strada dal decreto Infrastrutture, un nuovo passo in avanti a tutela dei pedoni e a garanzia della corretta modalità di attraversamento con bici e monopattini. Un risultato atteso da anni, al quale abbiamo lavorato con grande determinazione e - conclude - con la consapevolezza che senza sicurezza stradale non può esserci sostenibilità". (Rin)